Rua André Luiz passa a ter sentido único a partir deste dia 13 Os motoristas que trafegam na região do bairro Sagrada Família devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob... Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os motoristas que trafegam na região do bairro Sagrada Família devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa que, a partir desta quarta-feira (13), a Rua André Luiz, no Sagrada Família, passa a ter sentido único. A mudança ocorre no trecho entre a Avenida Paulista e a Avenida Julio Campos, especificamente entre o Colégio Leibniz e o Amaretto. Atualmente, a Rua André Luiz é mão-dupla e agora a mão será apenas no sentido Avenida Paulista-Avenida Julio Campos. Por concentrar uma unidade escolar e vários empreendimentos residenciais e comerciais, a intenção da alteração é garantir mais segurança e fluidez no trânsito, já que a rua é estreita. A Semob pede para que os motoristas fiquem atentos à nova sinalização, pois segurança no trânsito começa com cada cidadão. Saiba mais sobre essa importante mudança no trânsito consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Furto de cabos compromete iluminação no Parque das Águas

PF prende homem foragido da Justiça desde 2021 em Ponta Porã/MS

Câmara aprova horário especial por motivo religioso para vestibulares e concursos públicos