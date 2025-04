Rua Dom Pedro II é interditada para aplicação de microrrevestimento A Prefeitura de Rondonópolis deu início essa semana nos serviços de microrrevestimento asfáltico nas principais ruas e avenidas da... Momento MT|Do R7 05/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 05/04/2025 - 14h26 ) twitter

A Prefeitura de Rondonópolis deu início essa semana nos serviços de microrrevestimento asfáltico nas principais ruas e avenidas da cidade. A aplicação do material começou pela rua Dom Pedro II, no entroncamento com a avenida Lions Internacional, trecho que está interditado neste sábado (05).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a interdição e os serviços de microrrevestimento em Rondonópolis!

