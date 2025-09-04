Rua dos Penitentes recebe asfalto e melhorias no Altos da Serra II, em Cuiabá
Da Assessoria – Vereador Cezinha Nascimento Na manhã desta quarta-feira (03), teve início a aplicação da camada de asfalto na Rua dos Penitentes, localizada no bairro Altos da Serra II, em Cuiabá. Os primeiros metros de piche já estão sendo aplicados em uma das vias mais importantes da região, que faz ligação direta com o bairro Planalto e atende diariamente centenas de moradores. A obra é resultado de uma parceria entre o vereador Cezinha Nascimento (UB), o prefeito Abílio Brunini (PL) e o secretário municipal de Obras, Reginaldo Teixeira. Segundo o vereador, a pavimentação representa um avanço significativo para a comunidade.
