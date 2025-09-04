Rua dos Penitentes recebe asfalto e melhorias no Altos da Serra II, em Cuiabá Da Assessoria – Vereador Cezinha Nascimento Na manhã desta quarta-feira (03), teve início a aplicação da camada de asfalto na Rua dos... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 22h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Da Assessoria – Vereador Cezinha Nascimento Na manhã desta quarta-feira (03), teve início a aplicação da camada de asfalto na Rua dos Penitentes, localizada no bairro Altos da Serra II, em Cuiabá. Os primeiros metros de piche já estão sendo aplicados em uma das vias mais importantes da região, que faz ligação direta com o bairro Planalto e atende diariamente centenas de moradores. A obra é resultado de uma parceria entre o vereador Cezinha Nascimento (UB), o prefeito Abílio Brunini (PL) e o secretário municipal de Obras, Reginaldo Teixeira. Segundo o vereador, a pavimentação representa um avanço significativo para a comunidade. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as melhorias na região! Leia Mais em Momento MT: Senador Irajá comenta decisão do STJ de afastar governador do Tocantins

Mecias destaca descoberta de terras raras em Roraima e cobra prioridade

Membro de facção procurado por ameaçar matar ex-companheira em MT é preso em SP