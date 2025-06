Rua Valdomiro Flávio Sobrinho passa a ter sentido único Quem trafega pelo bairro Vila Aurora 2 deve ficar atento a uma alteração importante no trânsito. A partir desta quarta-feira (18),... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h36 ) twitter

Quem trafega pelo bairro Vila Aurora 2 deve ficar atento a uma alteração importante no trânsito. A partir desta quarta-feira (18), a Rua Valdomiro Flávio Sobrinho passa a ter sentido único, no trecho que vai da Rua Benevides de Freitas até a Avenida Rotary Internacional. O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Thales Tati Gonçalves Vicente, explica que a mudança foi necessária por conta da largura estreita da via e da necessidade de manter o estacionamento no local. Para resolver o problema, optou-se por tornar a rua mão única, no sentido da Benevides de Freitas para a avenida Rotary Internacional. “A mudança na Rua Valdomiro foi pelo fato de que aquela via é estreita e precisa do estacionamento. Nós optamos por não retirar o estacionamento, então, para isso, a rua precisou ter sentido único. Definimos o sentido Benevides de Freitas para a Avenida Rotary Internacional porque, se fosse o contrário, haveria risco de colisões frequentes no cruzamento com a Rua Benevides. Assim, conseguimos resolver dois problemas: o da largura da via e os acidentes que aconteciam naquele ponto. Isso também vai garantir mais fluidez na Avenida Rotary Internacional”, explicou. Para mais detalhes sobre essa importante mudança no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: “Trabalho do Governo tem ajudado a colocar MT no mapa mundial como potência agrícola”, afirma governador em exercício

