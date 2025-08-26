Rua Várzea Grande está liberada ao tráfego após pavimentação asfáltica Mesmo com a retomada da mobilidade no local, as obras seguem e entram na reta final com a implantação de sarjetas, bocas de lobo e... Momento MT|Do R7 26/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Mesmo com a retomada da mobilidade no local, as obras seguem e entram na reta final com a implantação de sarjetas, bocas de lobo e sinalização viária na sequência. Moradores e condutores devem redobrar a atenção, respeitando as equipes e a sinalização temporária. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, concluiu a pavimentação asfáltica da Rua Várzea Grande, no bairro Parque Del Rey, região conhecida como ‘rua da Marajá’. A via, antes intrafegável, já está aberta para o tráfego de veículos e pedestres, oferecendo melhores condições de mobilidade e segurança.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Plenário vai votar crédito de US$ 100 milhões para beneficiar escolas do Pará

CSP quer ouvir Tagliaferro e auxiliares de Moraes sobre irregularidades no TSE

PF deflagra operação contra o tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul