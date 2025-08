Saae de Lucas é a primeira autarquia de saneamento básico do país a adotar metodologia do Lixo Zero Comprometido com a preservação ambiental e com o fortalecimento de uma cultura sustentável, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h58 ) twitter

Comprometido com a preservação ambiental e com o fortalecimento de uma cultura sustentável, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Lucas do Rio Verde aderiu ao Programa Lucas + Sustentável Lixo Zero, promovido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Com essa iniciativa, o Saae torna-se a primeira autarquia de saneamento básico do Brasil a implementar oficialmente a metodologia Lixo Zero em suas práticas institucionais.

