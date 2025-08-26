Saae orienta sobre procedimento para ligação de esgoto nas residências O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) orienta a população luverdense que não fornece o serviço de credenciamento de prestadores...

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) orienta a população luverdense que não fornece o serviço de credenciamento de prestadores de serviço para execução de ligações de esgoto. Dessa forma, o proprietário do imóvel é responsável pela contratação, de forma particular, para que o serviço de ligação de esgoto a rede pública de esgoto seja feito.

