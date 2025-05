Saae segue realizando trocas de hidrômetros nos bairros de Lucas do Rio Verde O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Lucas do Rio Verde segue realizando as substituições de hidrômetros em diversos bairros...

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Lucas do Rio Verde segue realizando as substituições de hidrômetros em diversos bairros do município. A substituição do equipamento responsável por medir o consumo de água é gratuita, exceto nos casos em que o aparelho foi violado pelo consumidor.

Para mais informações e detalhes sobre o serviço, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: