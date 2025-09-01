Sábado (06) tem vacinação na unidade de saúde do Jardim Primaveras Atenção moradores dos bairros próximos ao Jardim Primaveras, no próximo sábado (06), tem vacinação na Unidade Básica de Saúde (UBS)...

Atenção moradores dos bairros próximos ao Jardim Primaveras, no próximo sábado (06), tem vacinação na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Primaveras. O horário de atendimento é das 13h às 18h30. Todas as doses estarão disponíveis, no entanto, o objetivo do horário extendido é intensificar as vacinas contra o sarampo, gripe e dengue, para as crianças de 10 a 14 anos.

