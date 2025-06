Momento MT |Do R7

Sábado (07) tem Dia “D” de imunização contra a gripe e atualização do cartão de vacina Neste sábado (07), tem dia “D” de Vacinação Contra a Gripe e Atualização do Cartão de Vacina. A iniciativa tem como foco imunizar,...

Neste sábado (07), tem dia “D” de Vacinação Contra a Gripe e Atualização do Cartão de Vacina. A iniciativa tem como foco imunizar, principalmente, as crianças e adolescentes com idades até 14 anos. Onze unidades de saúde estarão abertas, das 7h às 16h30, Veneza, Pioneiro, Jd. Primaveras, Bandeirantes, Groslândia, Cerrado, Parque das Américas, Jaime Seiti Fujii, Bieger, Vida Nova e Tessele Junior (7h às 13h).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre a vacinação!

Leia Mais em Momento MT: