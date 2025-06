Sábado (14) tem vacinação contra a gripe no Supermercado Pasqualotto Se você ainda não foi imunizado contra a gripe (Influenza), no próximo sábado (14), tem vacinação em horário especial. Será das 15h...

Se você ainda não foi imunizado contra a gripe (Influenza), no próximo sábado (14), tem vacinação em horário especial. Será das 15h às 19h, no Supermercado Pasqualotto, em Lucas do Rio Verde. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde e visa facilitar o acesso da comunidade a vacinação. Além da gripe, também serão ofertadas todas as outras vacinas que compõem o calendário nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação!

Leia Mais em Momento MT: