Sábado (17) tem vacinação nas UBSs Bandeirantes e Jardim Primaveras Neste sábado (17), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Bandeirantes e Jardim Primaveras estarão abertas para a vacinação. O horário...

Neste sábado (17), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Bandeirantes e Jardim Primaveras estarão abertas para a vacinação. O horário de atendimento será das 07h às 10h30 e 13h às 16h30. Serão ofertadas a vacina contra a gripe para o público prioritário (crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, idosos, pessoas com comorbidades, deficientes e trabalhadores da educação, saúde e Correios), além da atualização do cartão vacinal.

