Sabores, cultura e artesanato de MT ganham destaque no 9º Salão Nacional do Turismo
Mato Grosso está em exposição no 9º Salão Nacional do Turismo, realizado de 21 até o próximo sábado (23), em São Paulo (SP). O público das cinco regiões brasileiras tem a oportunidade de experimentar doces, farinhas, temperos e bebidas típicas, conhecer o artesanato, as artes e a cultura do Estado tanto no estande oficial quanto em outros espaços da feira, que conta com participação de expositores mato-grossenses. A expectativa é receber cerca de 90 mil visitantes nos três dias do evento.
Mato Grosso está em exposição no 9º Salão Nacional do Turismo, realizado de 21 até o próximo sábado (23), em São Paulo (SP). O público das cinco regiões brasileiras tem a oportunidade de experimentar doces, farinhas, temperos e bebidas típicas, conhecer o artesanato, as artes e a cultura do Estado tanto no estande oficial quanto em outros espaços da feira, que conta com participação de expositores mato-grossenses. A expectativa é receber cerca de 90 mil visitantes nos três dias do evento.
