Sabrina Sato aposta em ‘cabelo de oncinha’, para festa e Nicolas se derrete: ‘Gostosa’

Sabrina Sato, de 44 anos, esbanjou estilo ao participar de um evento com o marido, Nicolas Prattes, de 28, no Rio de Janeiro. Usando um look com estampas de animal print, a apresentadora chamou atenção por aparecer com um cabelo de “oncinha”, que combinava com seu visual. “Será que da pra adivinhar qual foi a minha estampa preferida?”, questionou a artista, que acrescentou emojis de onça e zebra na legenda de um post feito nesta quarta-feira (14).

