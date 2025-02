Momento MT |Do R7

Sabrina Sato brilha em ensaio da Gaviões da Fiel: ‘Da lua de mel para o ensaio’ A apresentadora Sabrina Sato marcou presença no ensaio geral da Gaviões da Fiel marcado para a noite desta sexta-feira (17), no esquenta...

A apresentadora Sabrina Sato marcou presença no ensaio geral da Gaviões da Fiel marcado para a noite desta sexta-feira (17), no esquenta para defender o posto de rainha de bateria da escola de samba paulistana por mais um ano no Carnaval de São Paulo. A apresentadora ostenta a figura carnavalesca desde 2018, mas já está na agremiação desde 2004.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: