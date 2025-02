Sabrina Sato brilha em ensaio da Gaviões da Fiel para o Carnaval 2025: ‘Impactante’ Sabrina Sato marcou presença no primeiro ensaio técnico da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (1...

Sabrina Sato marcou presença no primeiro ensaio técnico da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (1) e arrasou na avenida. A apresentadora de 43 anos é rainha de bateria da escola, por onde desfila há mais de 20 anos, ela também sairá mais uma vez pela Vila Isabel no Carnaval 2025.

