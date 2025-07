Sabrina Sato curte dia na Suiça com Nicolas Prattes, Zoe e mais familiares: ‘Férias’ Sabrina Sato, de 44 anos, que está na Suíça com a família, postou registros deste sábado (5), no país europeu com o marido, o ator... Momento MT|Do R7 06/07/2025 - 09h56 (Atualizado em 06/07/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sabrina Sato com Nicolas Prattes, Zoe e mais familiares na Suíça — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Sabrina Sato, de 44 anos, que está na Suíça com a família, postou registros deste sábado (5), no país europeu com o marido, o ator Nicolas Prattes, de 27 anos, a filha, Zoe, de 6, e mais familiares. Além do trio, ainda estão na viagem os pais de Sabrina, Omar Sato e Kika Sato, a irmã, Karina Sato, o cunhado, Felipe Abreu, e os sobrinhos da apresentadora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem incrível!

Leia Mais em Momento MT:

Lago Ernani Machado é palco da 10ª Pescaria Esportiva Amigas da Regional

CRAS I e CREAS realizam festa junina para famílias atendidas nas unidades

PF, PC e PM apreendem drogas e mercadorias contrabandeadas em Foz do Iguaçu/PR