Sabrina Sato curte ensaio da Vila Isabel e beija muito Nicolas Prattes: ‘Carnaval 2025’

A apresentadora Sabrina Sato, musa do Carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro, participou do ensaio da Unidos de Vila Isabel, neste domingo (19), na quadra da escola, no Rio de Janeiro. A artista, de 42 anos, ocupa o cargo de rainha de bateria da escola de samba desde 2011, chegou acompanhada do marido, Nicolas Prattes.

