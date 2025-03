Sabrina Sato e Nicolas Prattes abrem álbum de lua de mel em ilha paradisíaca: ‘De hoje’

Sabrina Sato, de 44 anos, e Nicolas Prattes, de 27, seguem curtindo a última fase de sua lua de mel, no Resort Four Seasons Seychelles Desroches, em Seychelles, em vila com piscina e vista para o pôr do sol, e diárias de R$ 9,212. Neste sábado (29), a apresentadora e ícone do universo fashion compartilhou com seus seguidores fotos com o maridão no mar e andando de bicicleta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem incrível!

Leia Mais em Momento MT: