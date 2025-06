Sabrina Sato e Nicolas Prattes apresentam novo membro da família: ‘Agora somos 8’

Sabrina Sato, de 44 anos, e Nicolas Prattes, de 28, mostraram nesta terça-feira (10), com mais detalhes o novo cachorrinho deles: Maui. Em um post no Instagram, a apresentadora compartilhou novos registros do animal de estimação brincando com o marido e Zoe, sua filha com Duda Nagle.

Para saber mais sobre essa nova adição à família de Sabrina e Nicolas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: