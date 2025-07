Sabrina Sato e Nicolas Prattes embarcam com Zoe para férias na Suíça: ‘Um sonho’ Sabrina Sato e Nicolas Prattes embarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com Zoe, de seis anos, para férias... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h57 ) twitter

Sabrina Sato e Nicolas Prattes embarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com Zoe, de seis anos, para férias na Suiça, nesta quinta-feira (3). Os pais da apresentadora, Kika Sato e Omar Rahal, também estavam presentes. A pequena, que é fruto do relacionamento que a atriz teve com Duda Nagle, estava no colo do ator, carregando uma pelúcia do personagem Stitch. Já a apresentadora levava uma bolsa Birkin, da Hermès, estimada em mais de R$ 100 mil. Já no interior do aviaão, sabrina gravou a filha e perguntou onde ela estava indo, foi então, que revelou o destino e disse que a bisavó de Zoe, é natural de lá, dona Rosa. Confira clique abaixo:

