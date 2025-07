Sabrina Sato e Nicolas prestigiam Giselle De Prattes em musical: ‘Diários Associados’ Sabrina Sato, 44, e Nicolas Prattes, 28, prestigiaram Giselle De Prattes, mãe do ator, na apresentação do espetáculo Chatô e os Diários... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h58 ) twitter

Sabrina Sato, 44, e Nicolas Prattes, 28, prestigiaram Giselle De Prattes, mãe do ator, na apresentação do espetáculo Chatô e os Diários Associados, 100 Anos de uma Paixão, neste domingo (27), no Teatro Liberdade, em São Paulo. No musical, Giselle interpreta Carmen Miranda (1909–1955) e divide o palco com Cláudio Lins e Stepan Nercessian.

