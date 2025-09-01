Sabrina Sato faz balanço de agosto e celebra novo mês: ‘Agosto de Deus’
Sabrina Sato, de 44 anos, começou o mês de setembro fazendo um balanço do mês anterior. Nesta segunda-feira (1º), a apresentadora publicou um carrossel de fotos nas redes sociais e, na legenda, contou que viveu semanas marcadas tanto por alegrias quanto por preocupações. "Agosto foi intenso e cheio de lições, parecia uma vida inteira. Foi um mês que me ensinou a olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo. Aprendi a respeitar o tempo de cada um e a valorizar o silêncio que, na minha vida, era raridade (risos)", escreveu.
Sabrina Sato, de 44 anos, começou o mês de setembro fazendo um balanço do mês anterior. Nesta segunda-feira (1º), a apresentadora publicou um carrossel de fotos nas redes sociais e, na legenda, contou que viveu semanas marcadas tanto por alegrias quanto por preocupações. “Agosto foi intenso e cheio de lições, parecia uma vida inteira. Foi um mês que me ensinou a olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo. Aprendi a respeitar o tempo de cada um e a valorizar o silêncio que, na minha vida, era raridade (risos)”, escreveu.
