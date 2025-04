Sabrina Sato ganha buquê de Nicolas em estreia de reality: ‘Minha Mãe Com Seu Pai’ Sabrina Sato, de 44 anos, cruzou o tapete vermelho da estreia do reality show Minha Mãe Com Seu Pai, em boa companhia, nesta terça-...

Sabrina Sato, de 44 anos, cruzou o tapete vermelho da estreia do reality show Minha Mãe Com Seu Pai, em boa companhia, nesta terça-feira (29). A estrela, que apresenta a atração original Globoplay, ganhou um buquê de flores do marido, Nicolas Prattes, de 27 anos, e trocou beijos com o amado antes da exibição do programa para a convidados, imprensa e influenciadores.

Para saber mais sobre este emocionante momento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: