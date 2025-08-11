SAE leva ação de prevenção e realiza 340 testes rápidos para ISTs no CRS Como parte das ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a equipe do Serviço...

Como parte das ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a equipe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) esteve nos dias 2 e 9 de agosto no Centro de Ressocialização de Sorriso (CRS) para mais uma importante ação de saúde. Ao longo das duas etapas, foram realizados 340 testes rápidos para a detecção de ISTs em reeducandos, agentes penitenciários e servidores da unidade.

