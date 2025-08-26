Logo R7.com
Safra 2024/2025 registra crescimento de 29,4% na produção de grãos

Momento MT|Do R7

A safra 2024/2025 em Rondônia apresenta resultados positivos, com destaque para o milho da segunda safra, cuja colheita avança com qualidade e produtividade acima das projeções iniciais. O clima seco predominante no estado contribuiu para a maturação uniforme dos grãos, favorecendo o bom desempenho das lavouras.

