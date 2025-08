Safra de inverno avança com bom potencial produtivo A safra de inverno avança no Rio Grande do Sul com bom potencial produtivo, mas, segundo analistas, exige atenção contra doenças na...

Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share