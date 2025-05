Momento MT |Do R7

Safra de laranja 25/26 projeta colheita histórica: 314,6 milhões de caixas A citricultura brasileira entra em um novo ciclo com projeções otimistas para a safra de laranja 2025/26 no principal polo produtor...

A citricultura brasileira entra em um novo ciclo com projeções otimistas para a safra de laranja 2025/26 no principal polo produtor do mundo: o cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro. A estimativa é de que sejam colhidas 314,6 milhões de caixas de 40,8 quilos, o que representa um crescimento de 36,2% em relação à safra anterior.

Para mais detalhes sobre essa colheita histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: