Safra de soja 25/26 deve alcançar 48,5 milhões de toneladas, diz Imea

Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h38 )

O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), órgão responsável por acompanhar e analisar o desempenho do agronegócio no estado, divulgou estimativas para a safra de soja 2025/26 em Mato Grosso. Segundo o instituto, a produção total esperada para o ciclo é de 48,55 milhões de toneladas, considerando 47,18 milhões de toneladas a serem colhidas e 1,36 milhão em estoques iniciais. Esse volume representa uma queda de 3,28% em relação à previsão anterior e uma retração de 7,29% na produção em comparação com a safra 2024/25, quando foram colhidas quase 51 milhões de toneladas. Para mais detalhes sobre as previsões e impactos no agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Embrapa cria tecnologia que usa satélites para ajudar produtor

