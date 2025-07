Safra recorde e boom do agronegócio devem sustentar crescimento econômico em 2025 As previsões para o agronegócio brasileiro em 2025 permanecem sólidas, mesmo diante das dificuldades no cenário internacional. Especialistas... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h38 ) twitter

As previsões para o agronegócio brasileiro em 2025 permanecem sólidas, mesmo diante das dificuldades no cenário internacional. Especialistas apontam que o setor será um dos principais vetores de crescimento econômico, com impactos positivos além do campo. A safra de grãos preocupa menos do que anima: o país deve alcançar entre 332,6 e 333,3 milhões de toneladas, um salto de 13,6% a 13,9% em relação a 2024, de acordo com o IBGE. Dentro desse total, a soja deve atingir 164,2 milhões de toneladas (alta de 13,3%) e o milho deve chegar a 128,2 milhões, crescimento de 11,8%, consolidando-se como uma das maiores safras históricas. Para mais detalhes sobre como o agronegócio está moldando o futuro econômico do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Refis 2025 termina em um mês

