Momento MT |Do R7

Safrinha: produção cresce, mas estiagem impõe ajustes nas projeções A produção do milho segunda safra, popularmente conhecido como safrinha, continua sendo um dos pilares da agricultura brasileira, especialmente...

A produção do milho segunda safra, popularmente conhecido como safrinha, continua sendo um dos pilares da agricultura brasileira, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sul. A temporada 2024/25, no entanto, tem enfrentado uma série de desafios climáticos que influenciam diretamente as projeções de produtividade e o volume total colhido.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender todos os detalhes sobre a safrinha e seus desafios!

Leia Mais em Momento MT: