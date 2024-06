Saiba como ajudar a capturar o assassino do sargento da PM

A partir desta sexta-feira (28.06), o número (65) 9 8154-0551, da Secretaria Adjunta de Inteligência (SAI), da Secretaria de Segurança Pública, passa a concentrar as ligações com denúncias que podem ajudar na prisão de Raffael Amorim de Brito, 29 anos, assassino do sargento da Polícia Militar Odenil Alves Pedroso, de 47 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.