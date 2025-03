Saiba como utilizar os canais de atendimento virtual do Detran-MT Além do atendimento presencial nas unidades e dos serviços disponíveis pela internet, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso...

Além do atendimento presencial nas unidades e dos serviços disponíveis pela internet, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) também possui um canal de atendimento via WhatsApp, pelo número (65) 9 9933-9318, e o Disque Detran, através do número (65) 3615-4800. Somente em 2024, foram realizados 77.746 atendimentos ao cidadão por meio do canal telefônico Disque Detran. Já o WhatsApp começou a funcionar em abril do ano passado e, até o momento, já foram contabilizados 476.948 atendimentos à população pelo chatbot e 18.307 atendimentos com interação humana.

