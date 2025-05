Saiba onde pedir ajuda sempre que se deparar com animais nas ruas ou em situação de maus tratos O Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) informa que, em seu atendimento eletrônico, há uma aba específica para que sejam denunciadas... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 16h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h04 ) twitter

O Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) informa que, em seu atendimento eletrônico, há uma aba específica para que sejam denunciadas situações de maus tratos a animais. Para tanto, basta entrar em contato, via Whats App, pelo 66 99927 2611, sempre que se deparar com animais em situação de cárcere, privação de alimentos e água, agressão a animais e abandono. Estes casos de denúncias ao NIF são aqueles em que o tutor do animal está sendo negligente em seus cuidados com o animal. Saiba mais sobre como ajudar os animais em situação de risco consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: NIF fará mutirão de fiscalização no Morada do Bosque

