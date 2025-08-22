Saiba quais os trechos viários com interdição neste sábado Algumas vias estarão com trechos interditados para o trânsito neste sábado (23) em Rondonópolis. Os motoristas devem ficar atentos,...

Algumas vias estarão com trechos interditados para o trânsito neste sábado (23) em Rondonópolis. Os motoristas devem ficar atentos, buscar rotas alternativas e evitar invadir os trechos fechados. A Av. Júlio Campos estará interditada neste sábado no trecho entre a rotatória do anel viário (sentido shopping) e a rotatória da Rua Maria Martins de Fontoura (Pizzaria D’Italia), das 07:00 às 11:00, para serviço de revestimento.

