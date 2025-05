Sala de Robótica é inaugurada na Escola Municipal Aureliano e amplia ensino tecnológico em Sorriso

Para estruturar a sala, foram investidos cerca de R$ 100 mil em equipamentos Foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (19), a sala de robótica da Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva, em Sorriso. A estrutura, que já existia e foi construída com recursos próprios da escola, recebeu um investimento de aproximadamente R$ 100 mil em equipamentos. Cerca de 800 alunos serão beneficiados com as aulas, realizadas quinzenalmente, com duração de duas horas. A solenidade compõe o calendário de eventos e inaugurações em celebração aos 39 anos de Sorriso.

