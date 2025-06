Sala do Empreendedor auxilia empreendedores a solicitar crédito da Desenvolve MT

Momento MT |Do R7

A prefeitura de Lucas do Rio Verde, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, auxilia empreendedores luverdenses que desejam solicitar as linhas de crédito disponibilizadas pela Desenvolve MT por meio da Sala do Empreendedor. A unidade pode ser procurada pelo cidadão para sanar dúvidas, realizar simulações, receber orientação sobre documentação e acompanhar o processo de solicitação de crédito gratuitamente.

