Salão do Turismo 2025 apresenta revista que destaca atrativos de todas as regiões do país

Um convite para mergulhar na diversidade turística do Brasil de Norte a Sul, com suas paisagens, culturas e histórias que encantam viajantes do mundo todo. Assim nasce a Revista Conheça o Brasil, lançada nesta quinta-feira (21) no primeiro dia do Salão do Turismo 2025, em São Paulo. A publicação reúne atrativos das cinco regiões do país e marca um momento histórico para o setor, que celebra recordes e avanços em diversas áreas.

