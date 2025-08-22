Salão do Turismo debate impacto do audiovisual na promoção do Brasil
O papel do audiovisual na valorização e na promoção do turismo brasileiro foi tema, nesta quinta-feira (21.08), de uma das palestras de destaque do Núcleo do Conhecimento que acontece no Salão do Turismo, em São Paulo (SP). O painel "O Impacto do Audiovisual no Turismo Brasileiro" reuniu nomes de peso do setor cultural e do turismo, como a diretora da Netflix, Mariana Polidorio; a atriz Domithila Cattete, da série Psica; o escritor e jornalista Edyr Augusto e o diretor de Gestão e Inovação da Embratur, Roberto Gevaerd. A discussão explorou como produções audiovisuais, de séries e filmes a documentários, contribuem para projetar destinos nacionais, estimular o turismo cultural e ampliar a presença do Brasil no mercado internacional.
O papel do audiovisual na valorização e na promoção do turismo brasileiro foi tema, nesta quinta-feira (21.08), de uma das palestras de destaque do Núcleo do Conhecimento que acontece no Salão do Turismo, em São Paulo (SP). O painel “O Impacto do Audiovisual no Turismo Brasileiro” reuniu nomes de peso do setor cultural e do turismo, como a diretora da Netflix, Mariana Polidorio; a atriz Domithila Cattete, da série Psica; o escritor e jornalista Edyr Augusto e o diretor de Gestão e Inovação da Embratur, Roberto Gevaerd. A discussão explorou como produções audiovisuais, de séries e filmes a documentários, contribuem para projetar destinos nacionais, estimular o turismo cultural e ampliar a presença do Brasil no mercado internacional.
