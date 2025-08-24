Salão do Turismo destaca o Pará como vitrine da Amazônia
O Pará encerrou sua participação no 9º Salão do Turismo, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto no Distrito Anhembi, em São Paulo...
O Pará encerrou sua participação no 9º Salão do Turismo, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP), com saldo positivo e destaque entre os destinos brasileiros. O estado apresentou vivências que unem sustentabilidade, cultura e gastronomia, posicionando a Amazônia como ponto estratégico para o turismo nacional e internacional. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT:
O Pará encerrou sua participação no 9º Salão do Turismo, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP), com saldo positivo e destaque entre os destinos brasileiros. O estado apresentou vivências que unem sustentabilidade, cultura e gastronomia, posicionando a Amazônia como ponto estratégico para o turismo nacional e internacional.
Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!
Leia Mais em Momento MT: