Salão do Turismo destaca o Pará como vitrine da Amazônia

Salão do Turismo destaca o Pará como vitrine da Amazônia

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Pará encerrou sua participação no 9º Salão do Turismo, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP), com saldo positivo e destaque entre os destinos brasileiros. O estado apresentou vivências que unem sustentabilidade, cultura e gastronomia, posicionando a Amazônia como ponto estratégico para o turismo nacional e internacional.

