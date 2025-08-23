Salão do Turismo marca adesão à Estratégia Nacional de Trabalho Digno para Pessoas LGBTQIA+ Durante o Núcleo do Conhecimento, no 9º Salão do Turismo, os Ministérios do Turismo e dos Direitos Humanos celebraram a adesão à Estratégia...

Durante o Núcleo do Conhecimento, no 9º Salão do Turismo, os Ministérios do Turismo e dos Direitos Humanos celebraram a adesão à Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda para Pessoas LGBTQIA+, voltada especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa vai estimular a autonomia econômica e financeira da comunidade LGBTQIA+, promovendo acesso a empregos formais, qualificação profissional e integração ao mundo do trabalho. “Trata-se de uma estratégia que coletiviza a inclusão. Ao conectarmos políticas de diversidade com o setor de turismo, criamos pontes para ampliar oportunidades reais de empregabilidade”, explica Symmy Larrat, Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+.

