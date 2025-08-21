Salão do Turismo: MTur promove palestras estratégicas em seu estande O estande do Ministério do Turismo, dentro do Salão do Turismo – maior evento do país dedicado à promoção de destinos e negócios do...

O estande do Ministério do Turismo, dentro do Salão do Turismo – maior evento do país dedicado à promoção de destinos e negócios do setor – será palco de debates estratégicos sobre o futuro da atividade no Brasil. A programação traz discussões atuais e já está mobilizando o público presente no evento.

