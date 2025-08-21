Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Salão do Turismo: MTur promove palestras estratégicas em seu estande

O estande do Ministério do Turismo, dentro do Salão do Turismo – maior evento do país dedicado à promoção de destinos e negócios do...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O estande do Ministério do Turismo, dentro do Salão do Turismo – maior evento do país dedicado à promoção de destinos e negócios do setor – será palco de debates estratégicos sobre o futuro da atividade no Brasil. A programação traz discussões atuais e já está mobilizando o público presente no evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades do evento!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.