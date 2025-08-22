Salão do Turismo reforça momento positivo do setor, com viagens corporativas faturando R$ 1,2 bilhão em julho O aquecimento do turismo brasileiro ganha evidência nesta semana com a realização do Salão do Turismo, em São Paulo (SP), que reúne...

O aquecimento do turismo brasileiro ganha evidência nesta semana com a realização do Salão do Turismo, em São Paulo (SP), que reúne destinos, empresas, investidores e profissionais em um grande hub de negócios e experiências. O cenário é confirmado por dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp): em julho, o segmento faturou R$ 1,23 bilhão, um crescimento de 8,69% em relação ao mesmo mês de 2024, quando alcançou R$ 1,13 bilhão.

