Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Salão se consolida como vitrine do setor em São Paulo

O Salão do Turismo chega ao último dia consolidado como um dos maiores encontros do setor no país. Realizado no Anhembi, em São Paulo...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Salão do Turismo chega ao último dia consolidado como um dos maiores encontros do setor no país. Realizado no Anhembi, em São Paulo, o evento reuniu milhares de visitantes, empresas e gestores em um espaço que promove cultura, negócios e experiências, reforçando o potencial do turismo brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades do evento!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.