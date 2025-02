Sam Sabbá lança novo projeto audiovisual, ‘Mano Otário’: ‘Disponível em plataformas’ Com uma energia contagiante, chega hoje, dia 29, no canal oficial do YouTube de Sam Sabbá o aguardadíssimo clipe de “Mano Otário”....

Com uma energia contagiante, chega hoje, dia 29, no canal oficial do YouTube de Sam Sabbá o aguardadíssimo clipe de “Mano Otário”. Com muita intensidade e ousadia que marcam a música, o v trazer uma experiência visual única. O single já está disponível nas plataformas de música, pronto para invadir os fones de ouvido e contagiar o coração de todos.

