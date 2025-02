Sampaio Corrêa vence Botafogo em resultado histórico no Campeonato Carioca

Momento MT |Do R7

O Sampaio Corrêa conquistou uma vitória histórica neste sábado ao derrotar o Botafogo por 2 a 1, no Estádio Lourivaldão, em Saquarema, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Este triunfo marca a primeira vez que o clube, fundado em 2006, vence um time grande do Rio de Janeiro.

