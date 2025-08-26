Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Sancionada lei que garante às gestantes o direito de escolha do parto

Foi sancionada nesta manhã, 26 de agosto, pelo prefeito Alei Fernandes, a Lei nº 3.738 que garante às gestantes sorrisenses o direito...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Foi sancionada nesta manhã, 26 de agosto, pelo prefeito Alei Fernandes, a Lei nº 3.738 que garante às gestantes sorrisenses o direito de escolher entre parto normal ou cesariana. A lei garante ainda o direito de cada mulher ter um acompanhante e a opção de analgesia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.