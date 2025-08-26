Sancionada lei que garante às gestantes o direito de escolha do parto Foi sancionada nesta manhã, 26 de agosto, pelo prefeito Alei Fernandes, a Lei nº 3.738 que garante às gestantes sorrisenses o direito...

Foi sancionada nesta manhã, 26 de agosto, pelo prefeito Alei Fernandes, a Lei nº 3.738 que garante às gestantes sorrisenses o direito de escolher entre parto normal ou cesariana. A lei garante ainda o direito de cada mulher ter um acompanhante e a opção de analgesia.

Leia Mais em Momento MT: