Sancionada lei que proíbe dinheiro público em eventos que fazem apologia ao crime

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, sancionou na noite de terça-feira (26), a primeira lei do vereador Rafael Ranalli, que proíbe o uso de recursos públicos municipais para eventos que façam apologia ao crime. A assinatura ocorreu no Salão Nobre do Palácio Alencastro, sede da prefeitura.

