Sanções à Rússia pode encarecer fertilizantes e aumentar custos

Momento MT

Momento MT|Do R7

A ameaça de sanções secundárias dos Estados Unidos contra países que mantêm comércio com a Rússia preocupa o agronegócio brasileiro. A medida pode afetar diretamente o fornecimento de fertilizantes, insumos essenciais para as principais culturas do país.

