Sanções à Rússia pressionam mercado de ureia no Brasil O Brasil pode enfrentar novos desafios no campo com a ampliação das sanções da União Europeia contra a Rússia, especialmente no que...

